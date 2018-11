Aliás, as novas medidas com impacto orçamental que estão previstas pelo Governo para o próximo ano até têm um efeito negativo no défice, na ordem dos 81 milhões de euros. A este custo, haverá que somar o impacto negativo deixado por medidas decididas no passado: 981 milhões de euros, dos quais 90% (ou seja, 889 milhões de euros) resultam de aumento da despesa, de carácter permanente.



Para compensar esta degradação das contas, o ministro conta com a ajuda da economia e com "outros efeitos não identificados", que mais do que pagam as medidas do passado e as novas medidas, diz o CFP: valem 1.602 milhões de euros para abater ao défice.



Aliás, o CFP mostra ainda alguma reserva em considerar que a redução dos gastos com juros seja uma medida de acção política, tal como o Ministério das Finanças a identifica. "Apesar de a proposta de Orçamento do Estado para 2019 classificar a poupança em juros como uma nova medida de política, não é apresentada uma especificação suficiente que permita excluir a possibilidade de esta poupança decorrer na quase totalidade de condições de mercado", lê-se no relatório.



Ora, se o critério for antes considerar que a baixa dos juros decorre, também ela, da conjuntura, então a acção de Mário Centeno para o défice de 2019 fica ainda mais negativa: as decisões do Governo custam 272 milhões de euros.



É por isso que o organismo liderado por Teodora Cardoso argumenta que "a estratégia de consolidação orçamental prosseguida continua a beneficiar maioritariamente do contributo da descida dos juros e da fase favorável do ciclo económico." O problema, ou o risco, é que "qualquer destas determinantes é, por natureza, sujeita a flutuações que as políticas nacionais só limitadamente podem influenciar."



Regras estruturais não estão a ser cumpridas



A análise do CFP vai ao encontro da conclusão que já tinha sido tirada pela Comissão Europeia: tal como está, a proposta de Orçamento do Estado para 2019 não cumpre, genericamente, as regras estruturais do braço preventivo do Pacto de Estabilidade e Crescimento.



O saldo estrutural cai, mas não o suficiente para cumprir os objectivos, e a despesa estrutural vai crescer bem acima do limite permitido pelas normas comunitárias. Só a evolução da dívida pública é compatível com as regras, diz o CFP.



No que toca ao saldo estrutural, a instituição liderada por Teodora Cardoso está a antecipar uma melhoria de 0,2 pontos percentuais, um valor abaixo do objectivo de 0,6 pontos. Já a despesa, cresce oito décimas acima dos 0,7% autorizados. Nos dois indicadores o CFP apresenta projecções piores do que as inscritas pelo Governo no OE 2019.

