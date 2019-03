Mas para 2019, as projeções são menos otimistas. O CFP não acredita que o défice seja reduzido para os 0,2% do PIB, mesmo sem assumir qualquer impacto adicional de uma chamada de capital maior por parte do Novo Banco. Esta expectativa é bastante mais negativa do que a que está a ser assumida pelo Governo. Tanto o primeiro-ministro, António Costa, como o ministro das Finanças, Mário Centeno, já disseram que mesmo com uma chamada de capital do Novo Banco superior ao previsto, a meta do défice de 0,2% será cumprida.



O efeito Novo Banco



Em outubro, o Governo anteviu a necessidade de injetar 400 milhões de euros no Novo Banco em 2019, valor que incluiu nas contas do Orçamento e na meta de 0,2% com que se comprometeu em outubro, perante o Parlamento e a Comissão Europeia.



Mas o presidente do Novo Banco, António Ramalho, já revelou que a chamada de capital deverá ser de mais do dobro: 1.149 milhões de euros. Se esta perspetiva se confirmar, sendo o Fundo de Resolução parte das administrações públicas, esta injeção de capital terá impacto no défice. Nas contas do CFP, o défice salta para 0,7% do PIB.



E o organismo de monitorização das finanças públicas admite ainda o risco de a história se repetir no futuro. O CFP construiu um cenário alternativo para a projeção do défice, em que assume chamadas de capital sucessivas ainda em 2020, 2021 e 2022. Nesse cenário hipotético admite uma nova injeção de capital de 850 milhões de euros no próximo ano, outra de dimensão idêntica em 2021 e uma última de 249 milhões de euros em 2022 (há que ter em conta que o mecanismo de capitalização contingente ao abrigo do qual as chamadas de capital são feitas tem um limite global de 3.890 milhões de euros).



Nesse caso, a trajetória tanto do défice, como da dívida pública passa a ser mais negativa do que o antecipado no cenário base. Em vez de se registar um superavit de 0,4% do PIB em 2021, as contas ficam equilibradas nesse ano. Depois, regressam aos défices em 2022 (de 0,4%) e em 2023, quando já não se pressupõe impactos do Novo Banco, melhoram para um défice de 0,1%.



Objetivo de médio prazo por cumprir



Apesar de as projeções do CFP apontarem para saldos orçamentais baixos, com ou sem o impacto do Novo Banco, o organismo de monitorização diz que tal não chega para atingir o objetivo de médio prazo para as contas públicas.



"O ritmo de ajustamento permanece insuficiente para assegurar o ajustamento estrutural mínimo anual previsto na Lei de Enquadramento Orçamental e o requerido no âmbito do Pacto de Estabilidade e Crescimento (0,6 p.p. do PIB ao ano)", dizem os peritos.



Já regra de redução da dívida deverá ser respeitada no período de 2019 a 2023, antecipa o CFP. Para este ano, os peritos anteveem uma dívida pública de 117,9%, que se vai reduzindo progressivamente até atingir os 104,1% em 2023.

