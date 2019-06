O decreto de execução orçamental vem esclarecer que os funcionários públicos que cheguem aos 65 anos com 40 de serviço se podem reformar mais cedo sem cortes. O Governo clarifica assim uma norma que a CGA não estava a aplicar no início do ano, tal como o Negócios avançou em fevereiro.

Os funcionários públicos que cheguem aos 65 anos com mais de 40 de carreira voltaram a poder reformar-se antecipadamente sem cortes. Na prática, por cada ano a mais além dos 40, a idade de acesso à pensão completa é reduzida em quatro meses, com o limite de 65 anos.





A clarificação consta do decreto-lei de execução orçamental, segundo avançou este domingo a agência Lusa, e vem na prática corrigir um problema que se verificou no início do ano.



Tal como o Negócios avançou em fevereiro, a CGA surpreendeu os funcionários nestas condições porque estava desde o início de janeiro a dizer que não teriam direito a antecipar a reforma sem cortes. Isto obrigava os pensionistas com longas carreiras a antecipar a pensão ou a sofrer cortes que nalguns dos casos relatados chegavam aos 19%.