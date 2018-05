CGTP anuncia acordo na Saúde com mais férias para contratos individuais

Acordos colectivos assinados tanto com a CGTP como com a UGT aproximam as condições entre os antigos funcionários públicos e os trabalhadores que têm contratos do regime privado, tanto a nível das progressões como dos dias de férias.

A estrutura que representa os sindicatos da Função Pública da CGTP anunciou esta terça-feira, 15 de Maio, a assinatura de um acordo colectivo para a generalidade dos hospitais que garante a aproximação das condições dos trabalhadores que têm contrato individual de trabalho à dos que têm contrato de trabalho em funções públicas, tanto a nível dos dias férias como do horário semanal (35 horas) e das progressões.

Em causa está o acordo colectivo das carreiras gerais dos hospitais do sector empresarial público, que abrange assistentes operacionais, assistentes técnicos e técnicos superiores com contrato individual de trabalho, um grupo que o Governo estima que abranja 20 mil trabalhadores.

Em declarações feitas após um almoço com jornalistas, a coordenadora da Frente Comum, Ana Avoila, explicou que além de abrir a porta a progressões, este acordo vai garantir mais dias de férias, os mesmos que estão garantidos para os funcionários públicos. É que, enquanto o Código do Trabalho apenas garante um período mínimo de 22 dias de férias, a Lei Geral do Trabalho que se aplica à Função Pública garante mais: além dos 22 dias, as pessoas têm direito a mais um dia útil por cada dez anos de serviço efectivamente prestado.

Contudo, as férias só vencem a 1 de Janeiro do ano seguinte, pelo que a majoração poderá só ter efeitos práticos em 2019. A coordenadora da Frente Comum indicou que se está a tentar antecipar o benefício para este ano.





"Este acordo histórico vai beneficiar os cerca de 20 mil trabalhadores integrados nestas carreiras" permitindo "designadamente que, a partir de Julho, vejam o seu período normal de trabalho reduzido para 35 horas semanais", anunciou ao início da noite o Ministério da Saúde, em comunicado.