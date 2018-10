CGTP e UGT preparam juntas greve da Função Pública de dia 26 de Outubro

As três estruturas sindicais que representam a Função Pública e que negoceiam com o Governo as medidas do orçamento do Estado já entregaram pré-avisos de greve para o próximo dia 26 de Outubro, uma sexta-feira.





Depois da Frente Comum (CGTP) e da Fesap (UGT), também o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (UGT), que lidera uma frente com várias organizações, revelou esta sexta-feira que entregou um pré-aviso de greve.





"Tem de ser dada uma resposta em conjunto para aquilo que é nada", justificou Helena Rodrigues, do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), no final de uma reunião onde esteve presente o ministro das Finanças, Mário Centeno.