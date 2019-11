CGTP: “Pagámos a fatura e agora queremos o recibo” com melhores condições de vida

O secretário-geral da CGTP disse este sábado que se aproxima o Orçamento do Estado e com ele um "enormíssimo" desafio, vincando que os trabalhadores "já pagaram a fatura" e agora querem o recibo com melhores condições de vida e laborais.





"Aproxima-se o Orçamento do Estado e estamos aqui com um enormíssimo desafio. Primeiro, foi a obsessão com a redução do défice para justificarem que não queriam aumentar salários, fazer investimento público ou promover melhores e mais serviços públicos", afirmou Arménio Carlos, no encerramento do XII Congresso da União dos Sindicatos de Lisboa (USL/CGTP-IN).