O inspector-geral de Finanças, Vítor Braz, e a subinspectora-geral Isabel Castelão Silva travaram um pedido para a

para devolver 8,7 milhões de euros, escreve o Público desta sexta-feira, 14 de Dezembro.Esse montante foi pago pelo Ministério da Defesa Nacional a título de subvenções entre 2011 e 2016.O pedido de reposição das verbas, que nunca chegou à Cruz Vermelha, foi proposto no início de Dezembro de 2016 pelo responsável da equipa da Inspecção-Geral de Finanças (IGF) que estava a fazer uma auditoria à associação, na "tutela inspectiva" do Ministério da Defesa Nacional.A equipa de auditores considerou não haver qualquer base legal para as verbas serem pagas à Cruz Vermelha Portuguesa, por não existir qualquer norma que preveja essa subvenção.Mas quando o director responsável da auditoria propôs que a instituição humanitária fosse notificada para devolver ao Estado as alegadas verbas, esse passo foi travado pelos superiores hierárquicos.A actuação dos dois dirigentes está agora a ser escrutinada pelo Ministério Público.