O Estado aceitou mais de 3,7 milhões de euros em cheques carecas no primeiro semestre deste ano, cerca de três vezes mais do que no mesmo período do ano passado, segundo a conta provisória do Estado.A notícia é avançada pelo Jornal de Notícias que escreve que o calote ao Estado disparou na primeira metade de 2019 devido sobretudo aos cheques sem cobertura para pagar impostos, principalmente os indiretos.Por outro lado, este semestre (quando já terminou o período de liquidação voluntária) foi melhor do que o do ano passado: o Estado cobrou 533,6 milhões de euros de dívidas que estavam em execução fiscal. É um aumento de 22% face ao período homólogo.