China acusa EUA de "chantagem" após a ameaça de tarifas sobre importações de 200 mil milhões

Os EUA anunciaram a implementação de tarifas sobre 50 mil milhões de dólares importações chinesas. Pequim reagiu e implementou tarifas sobre importações de montante idêntico. Estas medidas foram anunciadas no dia 15 de Junho. Nesse dia Donald Trump, quando anunciou a implementação de tarifas sobre os tais 50 mil milhões de dólares de importações avisou que se houvesse retaliação por parte da China, haveria nova resposta.

E esta está a ser preparada. Um comunicado emitido esta madrugada pela Casa Branca revela que o presidente dos EUA deu instruções ao gabinete de representante do Comércio dos EUA para identificar produtos cujas importações ascendam a 200 mil milhões de dólares. O objectivo é impor 10% de tarifas sobre esses produtos. Trump terá ainda pedido para identificarem outros produtos cujas importações ascendam a 200 mil milhões de dólares para o caso China retalie.

"Os EUA não vão continuar a aceitar" que a China e outros países tirem partido dos EUA no que ao comércio diz respeito, salientou a Casa Branca, citada pela Bloomberg. "Vamos continuar a usar todas as ferramentas disponíveis para criar um sistema de comercial melhor e mais justo para todos os americanos", acrescentou a mesma fonte.



Pequim acusa os EUA de "chantagem". "Se os Estados Unidos perdem o bom senso e publicam uma lista [de produtos visados], a China ver-se-á na obrigação de adoptar uma combinação de medidas quantitativas e qualitativas em forma de enérgicas represálias", indicou o Ministério do Comércio chinês, em comunicado, citado pela Lusa. China garante assim que vai responder aos EUA na mesma moeda.