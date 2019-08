A China diz que terá de avançar com as "retaliações necessárias" dada a ofensiva norte-americana.





Para as autoridades chinesas a forma de atuar norte-americana "desvia-se" da forma correta de resolver disputas entre países e vai contra o consenso atingido entre os dois países na cimeira do G20 em Osaka, Japão. Estas declarações surgem após na terça-feira Pequim ter revelado uma chamada telefónica com Washington e que as negociações iam retomar no início de setembro. Acresce que a Casa Branca decidiu retirar alguns bens da lista sobre a qual vão incidir as tarifas, além de adiar a aplicação das tarifas sobre alguns dos bens dessa lista de 1 de setembro para 15 de dezembro.

A imposição de uma tarifa de 10% sobre bens chineses avaliados em 300 mil milhões de dólares põe em causa os esforços para resolver a disputa comercial através de negociações.Quem o diz é a China, ameaçando com as "necessárias retaliações" contra os Estados Unidos. A afirmação foi feita pelo líder do comité de tarifas do Ministério das Finanças chinês.