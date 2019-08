China anuncia mais negociações e EUA adiam tarifas sobre alguns bens chineses

Também o gabinete de Robert Lighthizer divulgou um comunicado em que é anunciado o adiamento da entrada em vigor da taxa reforçada de 10% sobre bens chineses, conjunto de inclui computadores portáteis, telemóveis, consolas de vídeo-jogos, monitores de computadores, alguns brinquedos, algum vestuário e calçado.



Aproximação chega depois de distanciamento

Após novo bloqueio nas negociações



A entrada em vigor desta taxa, que se junta às tarifas de 10% e 25% já em vigor sobre a importação de bens oriundos da China avaliados em 250 mil milhões de dólares, faria com que praticamente todos os produtos chineses fossem alvo de taxas agravadas.



Pequim, que começou por logo prometer retaliar, acabou por concretizar a sua ação através da abertura de uma frente cambial na guerra comercial promovida pela administração Trump, desvalorizando o yuan para mínimos de 11 anos e provocando fortes abalos nos mercados mundiais.



Todavia, ao contrário do sucedido há uma semana, a notícia de hoje está a ser bem recebida pelos investidores, mais otimistas quanto a um desfecho positivo das conversações formalmente iniciadas em julho do ano passado e, acima de tudo, menos receosos de nova escalada protecionista.



Como tal, Wall Street que até negociou em queda nos primeiros minutos da sessão desta terça-feira, inverteu rapidamente para terreno positivo, com ganhos superiores a 1%. Já o ouro recua agora acima de 1% ao ver diminuído o respetivo valor enquanto ativo de refúgio.



As autoridades chinesas teriam também dado instruções para que as empresas estatais do país deixassem de comprar bens agrícolas aos EUA, o que já levou Donald Trump a procurar alternativas como é exemplo o



No âmbito da intenção de reduzir o enorme défice comercial americano nas trocas comerciais com a China, Donald Trump estabeleceu dois objetivos principais a retirar das negociações com Pequim: assegurar que a China reforça a aquisição ao setor primários dos EUA; e garantir condições recíprocas para as empresas americanas que queiram investir em território chinês.



Trump já reagiu no Twitter e, ao seu estilo, disse que noutras ocasiões a China já prometeu comprar "muitos" bens agrícolas americanos e não cumpriu, pelo que o presidente espera para ver se desta vez será diferente.

As usual, China said they were going to be buying “big” from our great American Farmers. So far they have not done what they said. Maybe this will be different! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2019

O gabinete do Comércio dos EUA referiu ainda que além deste adiamento, haverá mesmo bens a serem retirados da lista de produtos com taxas agravadas por razões de "saúde, prudência, segurança nacional e outros factores". A imprensa americana noticiava há uma semana que Donald Trump tinha decidido avançar com novas tarifas apesar sem a concordância dos conselheiros e restante administração envolvida nas conversações.

Trump afasta influência da disputa comercial na subida da inflação

Esta terça-feira, o Departamento do Trabalho americano reportou que a inflação subjacente cresceu 2,2% no ano terminado em julho, um valor acima da meta dos 2% definida pela Reserva Federal do país, um indicador que poderá dar força a que a Fed não promova novos cortes nos juros diretores, contrariando assim a intenção de Trump que defende menos juros para desvalorizar o dólar e assim tornar mais competitivas as exportações americanas.



Logo depois do relatório do Departamento do Trabalho, Donald Trump assegurou, invariavelmente através do Twitter, que "não há nenhuma subida dos preços" e que "não há nenhuma inflação", afastando quaisquer influência da guerra comercial com a China para a evolução dos preços no consumidor.



Through massive devaluation of their currency and pumping vast sums of money into their system, the tens of billions of dollars that the U.S. is receiving is a gift from China. Prices not up, no inflation. Farmers getting more than China would be spending. Fake News won’t report! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2019

(Notícia atualizada às 15:55)