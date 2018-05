China disposta a cortar défice com EUA em 200 mil milhões

A China avançou com uma proposta que vai ao encontro das exigências de Trump: o país asiático compromete-se a reduzir o défice comercial entre as duas economias aumentando a importação de produtos.

Reuters

A proposta chegou a Washington esta semana pela voz do vice-primeiro-ministro, Liu He, avança a Bloomberg: cortar o défice comercial entre as duas nações em 200 mil milhões de dólares, essencialmente reforçando a importação de produtos americanos.

A resposta de Trump ainda não é conhecida. As negociações deverão continuar esta sexta-feira, de acordo com a Casa Branca.



Também esta sexta-feira, a China anunciou que poria fim à investigação sobre as práticas de dumping que alegadamente se verificavam na importação de um tipo de cereais proveniente dos EUA. A China avançou "interesse público" como explicação para deixar cair a investigação. Nos últimos dias, o país asiático reabriu ainda o processo de aquisição da NXP Semiconductors NV pela Qualcomm, para o qual só faltava o seu aval.



Multiplicam-se desta forma os sinais de reconciliação entre os dois países, afastando os receios de guerra comercial. Os investidores temiam que o conflicto enre China e EUA escalasse de forma a implicar a imposição de tarifas aduaneiras de parte a parte, com consequências negativas para a economia mundial.