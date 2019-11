China diz haver acordo de princípio com os EUA na frente comercial

Pequim e Washington sinalizaram esta sexta-feira progressos na primeira fase do potencial acordo comercial entre as duas maiores economias do mundo.

As propostas dos EUA e da China relativas a um acordo comercial parcial foram hoje descritas como "construtivas" pelos dois lados, após uma conversa telefónica entre Liu He, vice-primeiro-ministro chinês, Steven Mnuchin, secretário norte-americano do Tesouro, e Robert Lighthizer, representante comercial dos Estados Unidos.

O Ministério chinês do Comércio, citado pela Bloomberg, anunciou que foi alcançado um ‘acordo de princípio’, ao passo que os EUA apontaram progressos nas conversações – que vão prosseguir a nível dos representantes de ambas as partes.

"Houve progressos em várias áreas e estamos em vias de resolver questões pendentes", comunicou Lighthizer.

As bolsas do outro lado do Atlântico, que já estavam a subir – com o S&P 500 e o Nasdaq Composite a marcarem novos máximos históricos –, acentuaram a tendência de valorização depois desta notícia.





Os avanços e recuos nas negociações entre Washington e Pequim têm sido uma constante nesta guerra das tarifas iniciada por Donald Trump no primeiro trimestre do ano passado – e têm ditado grande parte da evolução bolsista.