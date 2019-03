China e EUA estão próximos de um acordo comercial

Os EUA e a China estarão perto de terminar as negociações comerciais e porem fim à guerra que se iniciou no ano passado, com os dois países a imporem tarifas sobre as importações.

O Wall Street Journal diz que os dois países estão na fase final do acordo, com Pequim a oferecer redução de tarifas nos automóveis, produtos agrícolas, químicos, entre outros. E Washington estará preparado para levantar as sanções aplicadas no ano passado.

Acordo contemplará ainda o compromisso da China de melhorar as práticas sobre os direitos de proteção da propriedade intelectual e a aumentar as compras de produtos chineses, adianta a Bloomberg, que cita duas fontes próximas do assunto.

Uma das questões que ainda estará a ser discutida é se o levantamento das tarifas impostas pelos EUA será imediato e transversal ou se será progressivo, de forma a dar tempo aos EUA para avaliarem se a China está a cumprir com o acordo alcançado, adianta a agência de informação.

Se se confirmar que as duas maiores economias fecham o acordo comercial, Donald Trump e Xi Jinping deverão encontrar-se numa cimeira a 27 de março, adianta o Wall Street Journal.





Os dois países decretaram uma trégua, o que ditou que algumas tarifas que iam ser aplicadas pelos EUA às importações chineses não chegassem a entrar em vigor. Esse período de tréguas tinha uma data-limite: 1 de março. Tendo, entretanto, sido adiada, com ambas as partes a considerarem que estavam a ser feitos progressos positivos.