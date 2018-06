China e UE avisam que guerra comercial pode provocar recessão global

Passar de crescimento robusto para recessão, é o risco que corre a economia global devido à possibilidade de se confirmar uma guerra comercial de largo espectro entre os Estados Unidos e os principais blocos comerciais como a China e a União Europeia.





O aviso foi feito esta segunda-feira, 25 de Junho, pelas autoridades da China e da UE na sequência de um encontro entre o vice-primeiro-ministro chinês Liu He, o principal conselheiro do presidente Xi Jinping para a área comercial, e o vice-presidente da Comissão Europeia, Jyrki Katainen. Os dois blocos acordaram defender o sistema de comércio multilateral enquadrado pela Organização Mundial do Comércio (OMC).