China impõe coima de 20 milhões à Ford

A China multou a Changan Ford Automobile em 162,8 milhões de yuans (20,9 milhões de euros) por restrições nos preços de venda nos retalhistas na cidade de Chongqing desde 2013, de acordo com um comunicado emitido esta quarta-feira. O valor da coima representa 4% das vendas anuais da Changan Ford em Chongqing.

Este anúncio surge dias depois de as autoridades chinesas terem revelado uma investigação à FedEx por problemas na entrega de encomendas, uma decisão que foi associada à guerra comercial e contra a Huawei, realça a Bloomberg.

Apesar de a China não ter estabelecido qualquer relação entre a multa e as tensões com os EUA, "é difícil não as relacionar", afirmou Andrew Polk, co-fundador da Trivium China. "Nesta fase penso que a base das suposições é de que não há coincidências", acrescentou o responsável.

A Ford já disse, em comunicado, que vai respeitar a decisão de Pequim.