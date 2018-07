China investiga dumping em importações da UE, Japão, Coreia do Sul e Indonésia  

A China vai investigar as importações de produtos de aço inoxidável da União Europeia (UE), Japão, Coreia do Sul e Indonésia para determinar se estes estão a ser vendidos no país abaixo do preço de mercado, anunciou hoje o Ministério do Comércio.

A decisão foi tomada depois da empresa Shanxi Taigang Stainless Steel - apoiada por outras quatro empresas do sector - ter solicitado às autoridades chinesas que iniciassem uma investigação sobre práticas de 'dumping' na venda de tarugos de aço inoxidável e placas de aço inoxidável laminado a quente importados desses países.