x-conselheiro de Segurança Nacional da

Casa Branca. Na sua obra, Bolton refere que o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ajuda ao homólogo chinês Xi Jinping para ganhar as eleições presidenciais deste ano, ao garantir que comprava mais produtos agrícolas norte-americanos.

Contudo, depois de se conhecer um excerto da obra, o Departamento de Justiça norte-americano reagiu de imediato e pediu que a sua publicação fosse travada. Mas o The New York Times e o Washington Post publicaram excertos do livro na passada quarta-feira.

A China, o maior importador de soja do mundo, quer voltar a cumprir os pressupostos acordados, após uma disrupção provocada pela atual pandemia. Para isso, segundo a agência de notícias, falou com grande parte das empresas estatais para fazerem um esforço nesse sentido.A primeira fase do acordo entre as duas maiores economias do mundo destinava a compra por parte de Pequim de 36,5 mil milhões de dólares em produtos agrícolas norte-americanos, acima dos 24 mil milhões de dólares fixados em 2017, antes de a guerra comercial ter rebentado.Contudo, Xi Jinping carimbou a compra de apenas 4,65 mil milhões de dólares nos primeiros quatro meses deste ano, de acordo com o departamento da Agricultura dos Estados Unidos, o que representa 13% do objetivo definido.Esta notícia surge uns dias após terem sido revelados detalhes do novo livro de Nos últimos meses, a guerra entre Donald Trump e Xi Jinping tem aquecido. Desde as acusações sobre a verdadeira origem do atual coronavírus, até à nova lei de segurança nacional de Hong Kong.