China pode ter mais um PIB ainda mais fraco no terceiro trimestre

A economia chinesa pode vir a apresentar números para o terceiro trimestre mais desanimadores do que os registados até junho, defendem os analistas.





O inquérito lançado pela China Beige Book, e publicado esta quarta-feira, mostra que o crescimento nesta nação asiática abrandou no terceiro trimestre, ao mesmo tempo que os níveis de dívida aumentaram. O inquérito conta com a participação de 3.000 empresas chinesas.





"A nível nacional, receitas, lucros, produção, volumes de vendas e crescimento do emprego, todos abrandaram em comparação com o último trimestre, assim como aconteceu com as encomendas domésticas e de exportação", lê-se no relatório, citado pela CNBC.





Paralelamente, os níveis de dívida continuam a subir e os rácios da chamada "banca-fantasma"(empréstimos não regulados) também ascendem.

Entre abril a junho deste ano, o ritmo de crescimento da economia chinesa desacelerou para mínimos de 27 anos. O PIB da China cresceu em termos homólogos 6,2%, no segundo trimestre do ano, valor que compara com os 6,4% registados nos primeiros três meses do ano. A prejudicar a economia chinesa esteve, em larga medida, o conflito comercial entre Pequim e Washington, que ainda está em vias de resolução.