China promete mais importações e cortes nas tarifas

O presidente chinês apontou o risco das medidas proteccionistas para o crescimento da economia mundial, numa altura em que a guerra comercial com os Estados Unidos se mantém, embora com sinais de melhoria. O discurso, porém, desiludiu pela falta de anúncio de acções concretas.

O presidente chinês, Xi Jinping, aproveitou um discurso no arranque de uma feira que promove o país como importador para anunciar um maior volume de importações para os próximos 15 anos, e para se comprometer com tarifas mais baixas e uma maior abertura do mercado da China.





Xi Jinping prometeu aumentar o valor das importações dos actuais 24 mil milhões de dólares para 30 mil milhões de dólares ao longo dos próximos 15 anos e reiterou a intenção de baixaras tarifas. Este discurso, embora apontasse na direcção esperada, não correspondeu às expectativas dos investidores, uma vez que aguardavam novidades mais concretas acerca da abertura da economia chinesa. A moeda de Pequim, o yuan, enfraqueceu, e as bolsas asiáticas – de Tóquio a Xangai – seguiram a mesma trajectória descendente.





Anteriormente, o presidente chinês havia já avançado algumas medidas. Anunciou em Setembro que pretende cortar as taxas sobre a importação de produtos industriais e têxteis a partir do presente mês de Novembro. Em Maio, Pequim havia anunciado um corte nas tarifas sobre automóveis para 15%.



Ainda no mesmo discurso desta segunda-feira, o presidente chinês criticou as medidas proteccionistas – como as que têm vindo a ser aplicadas pelos Estados Unidos com o aumento de tarifas – , apelidando-as de "lei da selva" e defendendo políticas de maior reciprocidade nos ganhos.