China propõe reforçar compras aos EUA em 25 mil milhões para equilibrar relação comercial

As autoridades chinesas e norte-americanas continuam a negociar um acordo que permita equilibrar a relação comercial entre as duas maiores economias mundiais. Nesse sentido, a China diz estar disponível para aumentar em 25 mil milhões de dólares o volume de importações oriundas dos Estados Unidos.

A China propôs aumentar em 25 mil milhões de dólares as importações de bens vindos dos Estados Unidos. Esta proposta terá sido feita no âmbito das negociações em curso entre os dois países e cujo objectivo passa por equilibrar as relações comerciais e evitar uma escalada de medidas proteccionistas.





Por outro lado, os Estados Unidos e a China continuam a tentar encontrar uma solução que permita à empresa chinesa ZTE retomar a compra de componentes a empresas americanas, isto depois de Washington ter proibido a exportação de materiais para o grupo chinês e de, entretanto, o presidente americano, Donald Trump, ter assumido estar a tentar resolver a situação depois do pedido feito pelo seu homólogo chinês, Xi Jinping.