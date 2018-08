China responde aos EUA e anuncia tarifas de 25% sobre 16 mil milhões em bens norte-americanos

Um dia depois de a Casa Branca ter anunciado que vai impor tarifas de 25% sobre o equivalente a mais 16 mil milhões de dólares de bens chineses a partir de 23 de Agosto, chega a resposta de Pequim: a China também vai introduzir tarifas de 25% sobre uma lista de bens norte-americanos no valor de 16 mil milhões de dólares. As novas taxas entram em vigor precisamente no mesmo dia, 23 de Agosto.





A decisão foi anunciada esta quarta-feira, 8 de Agosto, pelo Ministério do Comércio chinês no seu website, confirmando o que o governo já havia ameaçado fazer caso os Estados Unidos seguissem em frente com o agravamento das taxas aduaneiras.