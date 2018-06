China retalia e impõe tarifas de 25% sobre 659 produtos americanos

Depois de os EUA terem hoje dito que a partir de 6 de Julho vão impor tarifas aduaneiras de 25% sobre as importações de produtos chineses avaliados em 50 mil milhões de dólares, Pequim disse que retaliaria prontamente. E já o fez.

Após a Casa Branca ter anunciado que a partir de 6 de Julho vai avançar com as prometidas tarifas aduaneiras sobre a entrada de produtos chineses nos EUA, num valor que ascenderá a 50 mil milhões de dólares, Pequim prometeu reagir com rapidez e em igual medida.

E a resposta não se fez esperar. Segundo a agência noticiosa oficial Xinhua, citada pela Reuters, a China vai impor tarifas adicionais de 25% sobre 659 produtos norte-americanos avaliados em 50 mil milhões de dólares.



A informação está também no website oficial do Ministério chinês das Finanças, refere a Bloomberg.





De acordo com a Xinhua, que citada a Comissão de Tarifas do Conselho de Estado (governo) chinês, as tarifas sobre o equivalente a 34 mil milhões de dólares de produtos americanos entrarão em vigor a 6 de Julho.