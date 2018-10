China vai rastrear instituições "too big too fail" e apertar regras

A China vai aumentar a lista de entidades que considera "too big too fail", isto é, aquelas que têm uma importância sistémica, na sequência de um rastreio às maiores instituições financeiras, avança a Bloomberg. As seleccionadas vão estar sujeitas a regras mais apertadas.





O número de instituições a integrar a lista do Governo chinês deverá crescer em cerca de 50, avançam fontes próximas do processo, as quais preferiram não ser identificadas. Para já, são 20 os bancos que estão identificados como parte deste grupo.