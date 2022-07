Christine Lagarde alvo de ataque informático. "Hackers" fizeram-se passar por Merkel

Christine Lagarde foi alvo de um ataque informático, confirmou fonte oficial do Banco Central Europeu (BCE) à Reuters. A mesma fonte garantiu, porém, que não foram comprometidos quaisquer tipo de dados.

"Podemos confirmar que houve uma tentativa de ataque informático que envolveu a presidente", disse um porta-voz do BCE, tendo acrescentado que o ataque "foi identificado e interrompido rapidamente". "Não foi comprometida nenhuma informação e não temos mais nada a dizer, pois está a decorrer uma investigação", acrescentou a mesma fonte.

Uma fonte com conhecimento do assunto detalhou à Reuters que os "hackers" fizeram-se passar pela antiga chanceler alemã Angela Merkel, tendo enviado uma mensagem a Lagarde a pedir que a presidente da autoridade monetária divulgasse um código de autenticação que lhes permitiria abrir uma conta no WhatsApp vinculada ao número de telefone de Lagarde.

No início de junho, a agência de inteligência alemã já tinha alertado as autoridades do país sobre este esquema, mas sem nomear o alvos. "Os piratas aproveitaram a relação de confiança existente entre duas figuras políticas de alto nível", refere a missiva citada pela agência britânicas.

"As vítimas que passam os dados de autenticação aos ‘hackers’ perdem o controlo sobre a respetiva conta. Os piratas podem então começar a utilizar essa conta, por exemplo, para atacar outras pessoas", alertou a carta. O documento salienta que este tipo de ataque é comum não só com o Whatsapp mas também com as aplicações de mensagens Signal e Telegram.