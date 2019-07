Chumbadas todas as propostas para reforçar direitos de quem trabalha por turnos

Os deputados criaram um grupo de trabalho para discutir o regime do trabalho por turnos, mas as propostas do BE e o PCP que iam no sentido do reforço do direito destes trabalhadores foram todas chumbadas.

Os deputados do PSD, do CDS e do PS chumbaram esta terça-feira, em grupo de trabalho, as propostas para limitar horários, alargar os tempos de descanso, aumentar os dias de férias, exigir mais exames médicos, criar uma compensação salarial obrigatória, ou reduzir a idade da reforma dos trabalhadores que trabalham por turnos.





As propostas partiram do PCP e Bloco de Esquerda, no final de 2017, e levaram à constituição de um grupo de trabalho destinado a discutir estas matérias.