O Cidadãos sentiu-se obrigado a tomar posição face aos diversos casos de corrupção em torno do PP e dos governos de Mariano Rajoy, com o partido liderado por Albert Rivera a fazer um ultimato ao primeiro-ministro espanhol: se Rajoy não aceitar convocar eleições antecipadas, o Cidadãos vai votar a favor da moção de censura apresentada esta sexta-feira, 25 de Maio, pelo PSOE de Pedro Sánchez, o que implicaria o derrube do executivo do PP.(Notícia em actualização)