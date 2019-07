Cidade croata de “Game of Thrones” quer atrair turistas com euros

A Croácia, o mais novo membro da União Europeia, pretende fazer a transição para o chamado ERM-2 - uma sala de espera para a adesão à moeda comum – em 2020. Para negócios como a loja de Mara Pezo, os esforços do governo e do banco central para esta transição são esperados com um sentido de urgência.

O turismo responde por cerca de 20% da economia, o que torna a Croácia dependente do dinheiro de turistas assim como a Grécia e Malta, mas pequenos retalhistas correm o risco de pagar multas caso aceitem euros. Poder abandonar a moeda local, a kuna, é fundamental, afirmou Pezo, especialmente porque Dubrovnik lucra com a curiosidade de turistas por ter sido um local de filmagem da série "Game of Thrones" ("A Guerra dos Tronos").

"Visitantes, especialmente os que vêm para uma curta visita em cruzeiros, não sabem que não podemos aceitar euros", disse Pezo, de 32 anos. "Aceitamos cartões de crédito, mas, muitas vezes, as pessoas querem pagar com dinheiro, e esperam poder pagar com euros num país da União Europeia."

A abertura da Croácia ao euro, tanto no comércio como na política, contrasta com uma atitude que varia de morna a totalmente hostil em países não muito distantes.

O governo populista na vizinha Itália, importante membro da Zona Euro, tem procurado desafiar a hierarquia europeia em relação aos limites dos gastos orçamentais. Para a Grécia, atingida pela crise, permanecer na região do euro teve um enorme custo político e financeiro. Enquanto isso, lideranças mais nacionalistas na Hungria, Polónia e República Checa não têm a mesma pressa de outros países ex-comunistas como Eslováquia, Eslovénia e Países Bálticos para adotar a moeda única europeia.

Para a Croácia, a mudança faz sentido porque a economia da antiga Jugoslávia é altamente voltada para o euro, enquanto o valor relativo da kuna é gerido com rédea curta pelo banco central.

"Mantivemos a taxa de câmbio estável durante 25 anos, podemos continuar a fazer o mesmo nos próximos 25 anos, mas, com que objetivo", questionou o presidente do banco central da Croácia, Boris Vujcic. "É mais fácil entrar na Zona Euro para eliminar esse prémio de risco. Os riscos serão ainda mais comprimidos, as taxas de juros serão ainda mais baixas, e esta é a estrada na qual embarcamos agora."

Este caminho tem sido longo desde que a Croácia conquistou a independência após a sangrenta dissolução da Jugoslávia há 25 anos. Trocou o dinar pela kuna, moeda que primeiro foi atrelada ao marco alemão e depois ao euro. A adesão à UE ocorreu em 2013.

A jornada é evidente em Dubrovnik, atacada pelo cabo-de-guerra entre o Oriente e o Ocidente durante séculos, sem mencionar um terremoto em 1667 que praticamente destruiu a cidade. Mais recentemente, Dubrovnik foi bombardeada pelo exército jugoslavo nas guerras balcânicas dos anos 1990.

