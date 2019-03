Cidades vão ter zonas de pressão urbanística. Sabe como serão delimitadas?

Há países onde, nas zonas de pressão urbanística, já se faz controlo de rendas. Por cá, vão servir essencialmente para aumentar o IMI – e muito – para as casas fechadas há mais de dois anos. Filomena Lança, redatora principal do Negócios, explica como é que as câmaras vão poder criar estas zonas de pressão urbanística.