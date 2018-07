Cimeira da CPLP: Marcelo espera presidência "africana forte" após 2020

O Presidente da República manifestou a esperança de que "haja uma solução que dê continuidade" à presidência de Cabo Verde, quando questionado com a pretensão da Guiné Equatorial.

Marcelo Rebelo de Sousa espera que a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) tenha, a partir de 2020 uma presidência "africana forte", que dê continuidade à actual presidência de Cabo Verde.



Em declarações aos jornalistas na ilha do Sal, Cabo Verde, antes do início da XII Cimeira de chefes de Estado e de Governo da CPLP, o Presidente da República foi questionado sobre a pretensão da Guiné Equatorial de assumir a presidência rotativa desta organização em 2020. "Eu não queria também, por uma razão diplomática, estar a pronunciar-me sobre isso - diplomática, neste sentido: sobre essas matérias fala-se no quadro da cimeira, e não antes ou à margem da cimeira", começou por afirmar o chefe de Estado português. Mas acrescentou: "espero é que haja uma solução que dê continuidade a esta presidência, que é uma presidência forte [de Cabo Verde] e que haja, portanto, uma presidência forte. E, muito provavelmente, africana".



Interrogado se estava a referir-se a uma presidência de um país africano de expressão portuguesa, tendo em conta que a Guiné Equatorial também é africana, Marcelo Rebelo de Sousa riu-se e respondeu: "Não queria entrar nesse pormenor. Africana forte".