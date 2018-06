Sobre o backstop, os líderes validaram o entendimento do Eurogrupo. "O MEE vai providenciar a rede comum de segurança para o Fundo Único de Resolução e será reforçado no sentido de todos os elementos de uma reforma do MEE, tal como descrita na carta do presidente do Eurogrupo", diz o comunicado.



Neste ponto, os líderes pedem ao Eurogrupo que prepare os termos do backstop e que chegue a acordo sobre o modo de alargamento das funções do MEE até Dezembro de 2018. Ou seja, os detalhes da decisão sobre o backstop, que é na prática uma salvaguarda adicional dos contribuintes, para os proteger de custos resultantes de resoluções bancárias, começarão agora a ser trabalhados pelos ministros das Finanças.



Já os outros dois pontos do comunicado são, na prática, não decisões. "O Eurogrupo vai continuar a discutir todos os assuntos mencionados na carta do presidente do Eurogrupo", concluem os líderes. E "a Cimeira do Euro vai voltar a estes temas em Dezembro de 2018". Traduzindo: as decisões sobre todos os outros temas do aprofundamento da união económica e monetária foram adiadas por mais seis meses.







Os chefes de Estado e de Governo dos 19 países do euro validaram esta sexta-feira o entendimento que já tinha sido alcançado ao nível do Eurogrupo para criar um backstop para a Zona Euro. Tal como esperado, este instrumento ficará sob a alçada do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE). Os líderes pediram ainda aos ministros das Finanças da moeda única que avancem com as discussões para a criação de um seguro de depósitos europeu. Contudo, não disseram uma palavra sobre a ideia de criar uma capacidade orçamental específica para a Zona Euro As conclusões do Euro Summit ficaram dentro do esperado . Não podem ser vistas como um fracasso, na medida em que os líderes validaram os acordos considerados mais robustos pelo presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, e deram o pontapé de saída formal para avançar para o seguro de depósitos europeu. Contudo, confirmou-se que os entendimentos para aprofundar a Zona Euro são parcos "Aderindo a todos os elementos do roadmap de 2016 na sequência adequada, deveria começar o trabalho num roadmap para as negociações políticas sobre o Mecanismo de Seguro de Depósitos Europeu", lê-se no comunicado com as conclusões da Cimeira do Euro. Ou seja, os chefes de Estado e de Governo assumiram o compromisso político de trabalhar para avançar com a partilha de riscos, considerada fundamental para melhorar a capacidade da Zona Euro de responder a crises financeiras e económicas. Contudo, não foram para além disso, evitando, por exemplo, colocar prazos.