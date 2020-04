Cinemas e teatros reabrem a 1 de junho com capacidade limitada

Se na segunda-feira, 4 de maio abrem bibliotecas e arquivos e jardins públicos, só para 1 de junho foi determinada a reabertura de cinemas, teatros, salas de espetáculos e auditórios, mas que terão de ter lugares marcados e lotação reduzida para cumprimento das regras de distanciamento físico.





"Vamos poder utilizar espaços que têm estado fechados, como museus, escolas e salas de espectáculo, mas para isso teremos de usar máscaras", salientou o primeiro-ministro, naquela que foi praticamente a única referência às condições de utilização destes espaços culturais. Além, claro, da lotação reduzida e os lugares marcados.



António Costa especificou que as regras aplicadas aos equipamentos de cultura são as mesmas do comércio: 5 pessoas por cada 100 metros quadrados.



Quanto aos festivais de verão, António Costa disse que não havia decisão tomada.



A nível de desporto informou que a prática individual ao ar livro fica permitida na segunda-feira, sem a utilização de balneários e piscinas.



As competições oficiais da I Liga de futebol e a Taça de Portugal vão poder voltar no fim de semana de 30 e 31 de maio, especificou António Costa. "Só para a I Liga havia condições para permitir a reabertura da actividade desportiva", com base num protocolo que a Liga preparou e que está a ser analisado pela DGS.

A 18 de maio, segundo o plano do Governo, apresentado por António Costa serão reabertos os museus, monumentos e palácios, galerias de arte, salas de exposições e similares, anunciou o primeiro-ministro.