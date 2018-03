Clima económico com maior crescimento desde Novembro

Os dados divulgados esta terça-feira, 27 de Março, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que no presente mês o indicador de confiança dos consumidores aumentou, assim como cresceu também o clima económico. Os dois aumentos seguem-se depois de um e dois meses de estabilização, respectivamente.





A contribuir para o reforço da confiança dos consumidores estiveram as perspectivas positivas relativas à evolução da situação financeira do agregado familiar, da situação económica do país, da poupança e do desemprego. O relatório do INE destaca em especial o impacto das perspectivas referentes à poupança e ao desemprego. O indicador avançou 2 pontos em Março, o melhor ritmo desde Dezembro.





Também o indicador do clima económico aumentou em Março, com os contributos positivos no sector da construção e obras públicas. Já os indicadores de confiança verificados na indústria transformadora, comércio e serviços recuaram. O indicador do clima económico avançou 2,1%, o maior avanço desde Novembro (+2,1%) do ano passado.

A confiança na construção e obras públicas melhorou entre Janeiro e Março, o que configura uma inversão face às quebras verificadas nos últimos três meses do ano passado. A melhoria observada ao nível das perspectivas de emprego e opiniões sobre a carteira de encomendas justificou a subida.

Já na indústria transformadora registou-me mesmo uma inversão do ciclo ascendente de confiança iniciado em Junho de 2016, tendo-se verificado descidas nos três primeiros meses de 2018. A descida neste mês ficou a dever-se à deterioração do saldo das perspectivas de produção e das apreciações sobre a procura global.





O indicador da confiança do comércio recuou de forma ligeira ao longo dos últimos três meses, sendo que em Março observou-se "um contributo negativo de todas as componentes, perspectivas de actividade, opiniões sobre o volume de vendas e sobre o volume de stocks", pode ler-se no relatório do INE.





Quanto à confiança dos serviços, ao indicador medido pelo INE mostra diminuições em Fevereiro e Março, o que ficou a dever-se, principalmente no presente mês, das quebras das perspectivas acerca da evolução da carteira de encomendas e das opiniões sobre a actividade da empresa, ao passo que as perspectivas sobre a procura estabilizaram.