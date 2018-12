EPA



índice compósito de gestores de compras (PMI) da IHS Markit, divulgados na semana passada, apontam para a continuação da desaceleração no conjunto da Zona Euro. Em Dezembro, tendo como base esse indicador, a actividade económica cresceu ao ritmo mais baixo dos últimos quatro anos, principalmente devido aos protestos dos "coletes amarelos" em França

A confiança dos empresários alemães continuou a deteriorar-se, de acordo com o índice do instituto Ifo publicado esta terça-feira, 18 de Dezembro. O índice registou 101 pontos em Dezembro, abaixo dos 102 pontos de Novembro. Esta é a quarta queda consecutiva do indicador de clima económico, que tocou assim num mínimo de Dezembro de 2016.A pesar nas expectativas dos empresários alemães estão as tensões comerciais e o aumento do risco de um não-acordo no Brexit. A saída desordenada do Reino Unido da União Europeia poderá colocar em causa aquilo que se espera que seja uma recuperação económica no final de 2018 e no início de 2019 após o forte abrandamento durante o Verão."As empresas estão menos satisfeitas com a sua situação empresarial corrente", descreve o Ifo Institute - um dos principais "think tanks" alemães -, referindo que as expectativas dos empresários continuam a deteriorar-se numa altura em que a época festiva não está a animar a economia alemã.No terceiro trimestre deste ano, a economia alemã contraiu pela primeira vez em três anos . A maior das economias da Zona Euro (representa cerca de um terço) contraiu 0,2%, em cadeia, ou seja, do segundo trimestre para o terceiro. O travão veio do sector automóvel por causa dos novos testes de emissão de gases, um efeito que se espera que seja passageiro.Na passada sexta-feira, segundo a Bloomberg, o Bundesbank (banco central alemão) mostrou confiança na capacidade da economia alemã de ultrapassar esta desaceleração, ainda que tenha mostrado cautela quanto ao proteccionismo e à incerteza à volta do Brexit.Contudo, os dados doNa semana passada, também o Banco Central Europeu (BCE) mostrou-se mais cauteloso quanto ao crescimento económico da Zona Euro, baixando a previsão para o agregado de 2% para 1,9% em 2018 e de 1,8% para 1,7% em 2019.Esta terça-feira, 18 de Dezembro, o Instituto Nacional de Estatística (INE) revela a Síntese de Conjuntura Económica relativa a Novembro com os indicadores de confiança dos consumidores e dos empresários.