Cobrança coerciva do Fisco disparou 27%

Só a Autoridade Tributária cobrou mais de mil milhões de euros, de forma coerciva, no ano passado. A subida foi justificada pelos impostos diretos, cujo valor disparou 70%. Parte da explicação poderá estar no facto de 2017 ter sido um ano mais fraco, depois do perdão fiscal de 2016.