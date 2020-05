Cobrança coerciva do Fisco subiu 19,7% no primeiro trimestre

A Autoridade Tributária cobrou 304,6 milhões de euros de forma coerciva, nos primeiros três meses deste ano. O valor representa uma subida de 19,7%, quando comparado com o período de janeiro a março de 2019. Os dados constam da conta provisória do Estado, publicada na semana passada pela Direção-geral do Orçamento.