Cogumelos mágicos seguem passos da canábis para uso medicinal

Com a legalização da canábis a espalhar-se pelo mundo, outra droga alucinogénica tenta seguir os mesmos passos: os chamados cogumelos mágicos.

Em maio, Denver, capital do estado do Colorado, nos EUA, aprovou a descriminalização do fungo que contém psilocibina, um composto psicodélico popularizado pela contracultura dos anos 60. Oakland, na Califórnia, seguiu o exemplo de Denver algumas semanas depois, e o estado de Oregon tenta votar uma medida semelhante em 2020.