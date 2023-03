Combustíveis já não inflacionaram exportações de bens em janeiro

Preço dos produtos petrolíferos deixou de contribuir para a subida das exportações de bens no arranque do ano, mas pesou ainda nas importações. Apesar disso, o saldo comercial melhorou, com as exportações a crescerem acima das importações.



Exportações cresceram 14,5% em janeiro, mais do que as importações. Paulo Duarte Joana Almeida JoanaAlmeida@negocios.pt 22:32







A subida dos preços das mercadorias tem ajudado no crescimento das exportações e das importações portuguesas de bens, apesar do abrandamento da inflação nos últimos meses. As importações têm sido mais penalizadas, mas o arranque deste ano trouxe uma viragem nas exportações: os produtos petrolíferos deixaram de contribuir para a subida dos bens vendidos ao exterior.



