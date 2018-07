Comércio e indústria abrandam no segundo trimestre

Os sectores do comércio e da indústria cresceram no segundo trimestre a um ritmo mais brando do que nos três meses anteriores, anunciou o INE.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) actualizou hoje os dados sobre a evolução de dois sectores relevantes da economia portuguesa, dando conta que abrandaram os dois no decorrer do segundo trimestre.



O índice que mede a produção industrial registou um crescimento de 0,2% no segundo trimestre de 2018 face ao mesmo período do ano passado, o que traduz uma travagem acentuada face à expansão homóloga de 2,3% que foi registada nos três primeiros meses do ano.





Além da produção nas fábricas, também o comércio cresceu a menor ritmo no segundo trimestre. Segundo o INE, o índice de volume de negócios no comércio a retalho aumentou 3,4% em termos homólogos no segundo trimestre, quando nos três meses anteriores tinha crescido 5,1%.