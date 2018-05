Comércio no retalho abranda e indústria acelera em Abril

O crescimento da produção industrial acelerou fortemente em Abril e o aumento das vendas a retalho travou de forma expressiva no mês passado, de acordo com os dados revelados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística.



Depois do abrandamento da economia portuguesa no primeiro trimestre (o INE confirmou esta quarta-feira, 30 de Maio, que o crescimento homólogo abrandou para 2,1%), os dados da indústria e do comércio dão assim sinais contraditórios sobre o arranque do segundo trimestre.



No que diz respeito à indústria, a produção aumentou 3,8% em Abril face ao mesmo mês do ano passado, o que compara com a taxa de crescimento de 2,1% e representa o aumento mais forte desde Agosto do ano passado.





Tendo em conta a variação média dos últimos 12 meses (indicador menos volátil), a produção industrial estava em Abril a crescer a um ritmo de 4%, que é o mais forte do ano.





Segundo o INE, "os agrupamentos de Bens de Investimento e de Energia, com contributos de 1,9 pontos percentuais e de 1,7 pontos percentuais, respectivamente, foram os que mais influenciaram a variação do índice agregado".