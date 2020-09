Comida, transportes e comunicações levam inflação para zero em agosto

A inflação em Portugal foi nula em agosto, depois de se ter fixado nos 0,1% em julho, indicou o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quinta-feira, 10 de setembro, confirmando a primeira estimativa avançada a 31 de agosto.





Já a inflação subjacente, que exclui os produtos alimentares não transformados e energéticos, foi de -0,1%, taxa inferior em 0,2 pontos percentuais à registada em julho.





Segundo os dados do INE, para a desaceleração do crescimento dos preços contribuíram sobretudo as classes dos transportes, dos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas, e das comunicações, que registaram decréscimos homólogos de -3,2%, 2,3% e -1%, respetivamente, depois das variações de -2,6%, 2,6% e -0,6% no mês anterior.





Em sentido contrário, o INE destaca o aumento das taxas de variação homóloga das classes dos Restaurantes e Hotéis e das Bebidas alcoólicas e tabaco, com uma variação de 1,7% e -0,2%, respetivamente, depois das variações de 1,2% e -0,6% no mês anterior.





Olhando para a evolução em cadeia, ou seja, face ao mês anterior, o índice de preços no consumidor recuou 0,3%, menos do que a quebra de 1,3% observada em julho face a junho.





O índice que permite uma comparação entre os países do euro – o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) – registou uma variação de -0,2%, taxa inferior em 0,1 pontos percentuais à do mês anterior e idêntica à estimada pelo Eurostat para a região da moeda única.





O crescimento dos preços em Portugal voltou assim a aproximar-se de território negativo depois de ter estabilizado em 0,1% em junho e julho.





Em junho fixou-se em território positivo pela primeira vez desde fevereiro, depois das variações negativas registadas em maio e abril e da variação nula dos preços em março.