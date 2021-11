Comissão avisa que juros baixos não duram sempre

Valdis Dombrovskis, vice-presidente da Comissão Europeia, assegurou que a sua análise sobre os níveis de inflação está “em linha com a do Banco Central Europeu”, mas de caminho foi recomendando prudência sobre as condições de financiamento.

Comissão avisa que juros baixos não duram sempre









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Comissão avisa que juros baixos não duram sempre O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar