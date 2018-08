Um dos objectivos desta comissão é avaliar o resultado das decisões tomadas pelos governos desde 2014, no âmbito dos CMEC e dos Contratos de Aquisição de Energia, nos custos sobre o sistema eléctrico. Além disso, também se pretende avaliar a execução da Contribuição Extraordinária sobre o Sector Energético, desde a sua criação até à actualidade – conclusões que poderiam ser úteis para a negociação do Orçamento do Estado do próximo ano.



Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, tem insistido na necessidade de reduzir a factura para os consumidores e de encontrar uma solução para acabar com as rendas excessivas. O próprio secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, já disse que o tema da contribuição extraordinária sobre as renováveis – uma medida que chegou a estar aprovada durante as negociações para o Orçamento do Estado deste ano, mas que acabou por ser avocada pelo PS e chumbada em plenário – não é um assunto encerrado e está a ser trabalhado pelo Executivo.

A comissão parlamentar de inquérito às rendas excessivas da energia já só termina depois da data de apresentação do Orçamento do Estado. Os deputados resolveram suspender a contagem do prazo de funcionamento da comissão durante mais de um mês, enquanto decorrem as férias de Verão e esperam por documentação. A resolução da Assembleia da República foi publicada esta quarta-feira, 1 de Agosto, no Diário da República.A contagem do prazo de funcionamento foi suspensa "a partir de 26 de Julho" e será retomada "após 10 de Setembro de 2018", lê-se na resolução, que justifica a decisão com a "necessidade de se aguardar documentação e informação de diversas entidades e considerando a suspensão do período de funcionamento da Assembleia da República."A comissão de inquérito às rendas excessivas da energia foi criada com um prazo de funcionamento de 120 dias e, fazendo as contas aos cerca de mês e meio que estará interrompida, significa que pode operar até depois do dia 15 de Outubro, quando o Governo tem de apresentar a sua proposta de Orçamento do Estado para 2019.