A proposta com 173 páginas, obtida pelo Politico , tem como principal objetivo construir uma União Europeia mais defensiva que consiga aguentar as medidas protecionistas de Washington e Pequim."A emergência e a liderança de competidores privados fora da União Europeia, com meios financeiros sem precedentes, tem o potencial de destruir as dinâmicas de inovação existentes e a posição industrial da indústria da União Europeia em certos setores", lê-se no documento. Colocando mais dinheiro público nas empresas nascidas na UE, a Comissão pretende contrariar essa tendência.Bruxelas identificou empresas como a Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Baidu, Alibaba e Tencent como algumas das rivais que as empresas europeias têm de enfrentar. "A Europa não tem empresas como essas", assinala o documento.Caso seja aprovado, o fundo irá usar dinheiro do orçamento europeu para, no total, ter pelo menos 100 mil milhões de euros de financiamento público e privado.Ao contrário dos fundos que atualmente existem para a investigação e desenvolvimento (I&D) na Europa, este dinheiro iria ser investido diretamente em capital, um sinal de que Bruxelas planeia uma atitude mais branda perante os apoios públicos à indústria de forma a impulsionar o talento europeu. Neste momento, as regras europeias da concorrência limitam em certa medida as ajudas dadas pelos Estados-membros às suas empresas."O modo operacional do fundo terá uma perspetiva de longo prazo, focada no capital com um modelo comercial orientado para o lucro", escreve a Comissão, acrescentando que essa estratégia tornará possível alcançar o objetivo de ajudar os "campeões europeus" e, ao mesmo tempo, manter a estabilidade financeira do fundo.O documento refere também que serão necessárias medidas europeias sem precedentes contra os EUA dado que a Casa Branca tem jogado à margem das regras da Organização Mundial do Comércio (OMC). Além disso, a União Europeia deverá colocar condições mais restritivas às empresas chinesas para penalizá-las pelo elevado nível de subsídios estatais que recebem de Pequim.Em resposta ao Politico, um porta-voz da equipa de von der Leyen disse que "ninguém na equipa de transição ouviu esse misterioso Fundo do Futuro Europeu".