"Tomámos conhecimento de uma série de acusações, como a que o novo coronavírus foi desenvolvido em laboratórios norte-americanos e sobre uma promoção exagerada do apoio da China à UE, com muita propaganda que indica que os Estados-membros e as instituições democráticas europeias não foram capazes de lidar com a crise", precisou Vera Jourová.



De acordo com a vice-presidente do executivo comunitário, "há uma série de situações em massa deste género e este é um novo fenómeno, com comunicação mais assertiva no território europeu e dirigida aos cidadãos europeus" por parte de Pequim.



Além da China, também a Rússia foi identificada como "promotora ou fonte de desinformação", naquela que é "a primeira vez" que a União Europeia (UE) assinala tão claramente estas origens de 'fake news'.



"Claro que, no que toca à Rússia não é nenhuma novidade porque eles têm a desinformação incluída na doutrina militar, mas a China é pela primeira vez assinalada e fico satisfeita por o termos feito porque se existem provas, não nos devemos comedir de o apontar", acrescentou Vera Jourová.



Para responder a estas questões, a responsável defendeu um reforço da "cooperação interna e também ao nível da NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte] e do G7 [grupo de potências mundiais] porque a desinformação é uma ameaça híbrida e, por isso, uma questão de segurança".



"Temos de limpar a nossa própria casa e temos de reforçar a nossa estratégia de comunicação e as ligações diplomáticas", sublinhou Vera Jourová, numa alusão aos "diferentes atores" que, dentro da Europa, "atuam como inimigos exteriores".



"Estou a falar de diferentes grupos extremistas, forças políticas com programas nacionalistas, diferentes grupos que também visam a incitação à disrupção e violência na UE", especificou.



Vera Jourová deu ainda como exemplo o desastre nuclear de Chernobyl, "em que as pessoas não estavam informadas sobre a situação e as suas consequências", rejeitando casos destes na Europa em altura de pandemia.



Já admitindo que, por vezes, "é difícil detetar a origem" destes casos de desinformação a nível comunitário, a vice-presidente da Comissão Europeia defendeu maior transparência por parte das plataformas digitais e apoios à imprensa independente e aos investigadores.



"A pandemia de covid-19 evidenciou uma enorme onda de desinformação e mostrou-nos que a informação falsa pode criar sérias consequências, matar cidadãos e enfraquecer a confiança nas instituições e, consequentemente, as medidas tomadas", adiantou Vera Jourová.



Recentemente, o Serviço Europeu de Ação Externa esteve envolvido numa polémica por alegada cedência a pressões da China num relatório sobre desinformação, com o jornal norte-americano New York Times a avançar no final de abril que a linguagem do documento foi suavizada por influência de Pequim, o que Bruxelas rejeitou.







