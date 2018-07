crise momentânea de ciática" com "cãibras severas".

Em conferência de imprensa, Margaritis Schinas esclareceu que foi uma crise de ciática a justificar a debilidade do presidente da Comissão Europeia, tendo aproveitado a ocasião para agradecer a ajuda do primeiro-ministro português António Costa e do primeiro-ministro holandês Mark Rutte. Ambos ajudaram Jean-Claude Juncker a andar, tal como se pode ver nas imagens divulgadas.Perante as questões de vários jornalistas, o porta-voz da Comissão garantiu que Juncker não misturou analgésicos com álcool. A dor de ciática deu-se de forma momentânea, tendo depois desaparecido no jantar que ocorreu posteriormente às cerimónias. "[A dor] vem e vai", resumiu, referindo que não foi necessária assistência médica no local. Mais tarde foram divulgadas fotos do presidente a ser transportado numa cadeira de rodas para o jantar da NATO.