Comissão Europeia não quer problemas com Itália, mas acena com sanções

Após menos de quatro meses em funções, Itália e União Europeia têm uma nova frente de guerra aberta. E novamente pelas mesmas razões.





O governo italiano superou as divisões internas e acordou aumentar as metas do rácio entre o défice orçamental e o PIB para 2,4% ao longo dos próximos três anos. Mesmo cumprindo a regra que fixa um máximo para o défice de 3% do produto, incumpre as metas já acordadas com Bruxelas para os próximos anos (o Programa de Estabilidade fixava um objectivo de 0,8% para 2019) e põe em risco a trajectória prevista de diminuição da dívida pública (actualmente em cerca de 131% do PIB).