Comissão força Portugal a mudar impostos sobre carros usados importados

O Governo tem um mês para alterar a forma como são tributados em Portugal os carros usados importados de outros estados membros. Caso não o faça, a Comissão Europeia pondera levar o caso para o tribunal europeu. A decisão foi comunicada esta quarta-feira ao Governo e vem na sequência do processo de infração aberto no início do ano. Desde então, o Ministério das Finanças apresentou a Bruxelas a sua argumentação, mas não foi suficiente para que a Comissão mudasse a sua posição.

Em causa, recorde-se, está o facto de, no cálculo do Imposto Sobre Veículos (ISV) aplicável às viaturas usadas importadas a legislação nacional não levar em linha de conta a idade dos carros no cálculo da componente ambiental do imposto para efeitos de depreciação.

Em declarações ao Negócios, Vanessa Mock, porta-voz da Comissão para os assuntos fiscais e aduaneiros, explica que "isto significa que os carros usados importados de outros Estados-Membros são tributados mais fortemente em comparação com os carros usados comprados no mercado português, o que leva a dificuldades para pequenas concessionárias de carros e preços mais altos para os consumidores".

Bruxelas acredita que está em causa uma questão de concorrência no espaço comunitário, uma vez que o país "discrimina carros estrangeiros", pelo que a legislação portuguesa "não é compatível com as regras do mercado único" e com os tratados.

Nesta altura, prossegue Vanessa Mock, já não restam dúvidas: este é um "problema que precisa ser resolvido" e "quanto mais cedo melhor". A Comissão tem vindo a receber "um número significativo de reclamações" e tem a "indicação de que as PME do setor estão a ser pressionadas por causa da legislação atual".

António Mendonça Mendes, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, confirmou ao Negócios a receção do parecer fundamentado, mas remete uma reação para mais tarde: "estamos a avaliar a forma de responder".

A argumentação nacional, de resto, é conhecida dos processos que têm corrido em tribunal. O Executivo invoca razões de natureza ambiental. "Não se trata de criar nenhum obstáculo ao regular funcionamento do mercado único, mas sim de respeitar os compromissos ambientais assumidos pelo Governo português, bem como pelos Estados-membros no Acordo de Paris sobre as alterações climáticas" e de garantir o princípio do "poluidor pagador". Não faria sentido "atribuir um alívio fiscal à importação de veículos usados mais poluentes", tem justificado o Ministério das Finanças.

Junto dos tribunais, a argumentação não vingou. Já por duas vezes que decisões arbitrais vieram dar razão a um empresário que se dedica à importação de carros usados, tendo o Fisco sido obrigado a devolver o imposto cobrado em excesso.

