Comissão Política do PS com 10 elementos da minoria de Adrião em 65 efectivos

A Comissão Nacional do PS elegeu esta noite a nova Comissão Política deste partido, com a lista proposta pelo líder, António Costa, a obter 55 mandatos, enquanto a corrente minoritária do dirigente Daniel Adrião teve dez mandatos.

Sérgio Azenha

No Congresso da Batalha, no passado dia 27 de Maio, o dirigente socialista Daniel Adrião apresentou uma lista alternativa à da direcção para a Comissão Nacional, tendo obtido um resultado na ordem dos 11%.

Ao contrário do que aconteceu na sequência do Congresso de 2016, desta vez a direcção do PS não chegou a acordo com Daniel Adrião para a formação de uma lista de consenso para a Comissão Política Nacional

A nova Comissão Política do PS foi já eleita com base nos novos estatutos deste partido, designadamente respeitando as regras de paridade de género.

Assim, neste órgão, entre os 65 efectivos, um dos géneros tem de estar representado com uma percentagem igual ou superior a 40%.

De referir, ainda, que o Secretariado Nacional, o órgão de direcção do PS passou a ter dois secretários adjuntos: o deputado João Torres e o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo.