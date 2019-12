Leyen quer ainda que a Europa lidere pelo exemplo: "Ao mostrarmos ao resto do mundo como ser sustentável e competitivo, podemos convencer outros países a avançarmos juntos". "Este é o momento ‘homem na lua’ da Europa", declarou.





Frans Timmermans, vice-presidente executivo da Comissão e responsável pela coordenação do Green Deal, também se dirigiu ao plenário europeu, lembrando que atualmente se vive "uma situação de emergência climática e ambiental" que fazem deste pacto uma "oportunidade" para transformar o modelo económico europeu.

The European Green Deal is our new growth strategy. With the #EUGreenDeal we will:

? Become climate-neutral by 2050

Cut pollution

Help companies develop clean products and technologies

Ensure a just and inclusive transition#vdLCommission pic.twitter.com/KIeTP8Cope